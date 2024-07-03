"تحية الذئب" تتسبب في التحقيق مع لاعب المنتخب التركي

يخضع ميريح ديميرال، لاعب منتخب تركيا، للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد مزاعم عن قيامه بلفتة احتفالية مرتبطة بجماعة يمينية متطرفة، خلال مباراة منتخب بلاده أمام النمسا، في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا 2024.

وكان المنتخب التركي، قد تأهل للدور ربع النهائي لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، عقب تغلبه على نظيره النمساوي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء، على ملعب ريد بل أرينا بمدينة لايبزيج، في ثمن نهائي البطولة.

ويدين منتخب تركيا، بالفضل لديميرال الذي سجل هدفي الفريق، وجاء هدفه الأول بعد 58 ثانية - وهو أسرع هدف بالضربة القاضية على الإطلاق في بطولة أوروبا - قبل أن يسجل الهدف الثاني بعد مرور ساعة تقريبًا.

واحتفل ديميرال بهدفه الثاني بـ"تحية الذئب"، وهي لفتة مرتبطة بجماعة الذئاب الرمادية، وهي جماعة يمينية متطرفة مرتبطة بحزب الائتلاف الحاكم في تركيا حزب الحركة القومية (MHP). ونتيجة لذلك تعرض نجم المنتخب التركي لانتقادات شديدة.

وفي ألمانيا، تعتبر وكالة الحماية الدستورية أنصار الذئاب الرمادية متطرفين، هذه الإيماءة محظورة أيضًا في فرنسا والنمسا. وقد قدم الأخير الحظر في عام 2019 بعد أن أقر البرلمان النمساوي قانونًا يمنع رموز "المنظمات المتطرفة" لمنع الدعاية الإرهابية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي: "فيما يتعلق بمباراة دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024 بين النمسا وتركيا والتي أقيمت في 2 يوليو 2024 في لايبزيج، ألمانيا، تم فتح تحقيق وفقًا للمادة 31 (بند 4) من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بـ السلوك غير اللائق المزعوم للاعب الاتحاد التركي لكرة القدم ميريه ديميرال".

بعد المباراة، أوضح ديميرال سبب قيامه بالاحتفال: "كان لدي احتفال محدد في ذهني، شيء مرتبط بهويتي التركية. أنا فخور للغاية بكوني تركي، وشعرت بهذا الفخر بعمق بعد تسجيل الهدف".

وأضاف: "أردت التعبير عن ذلك، وأنا سعيد للغاية لأنني فعلت ذلك. جماهيرنا فخورة بنا. رأيتهم يقومون بهذه الإشارة في المدرجات، وهذا جعلني أرغب في القيام بذلك أكثر. أنا سعيد جدًا".

وتنص لوائح السلامة والأمن الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ما يلي: "يمنع منعا باتا الترويج أو الإعلان، بأي وسيلة، عن رسائل سياسية أو أي أعمال سياسية أخرى داخل الملعب أو في المنطقة المجاورة مباشرة له، قبل وأثناء وبعد المباراة".