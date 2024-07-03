الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن

قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات ورش "مصر جميلة" المعنية باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين بدمياط، وذلك بقصر ثقافة فارسكور، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

بدأت الفعاليات مع ورشة تعليم أساسيات الرسم، أشار خلالها الفنان شادي قطامش، إلى أن كل متدرب بإمكانه التعبير بالرسم بمجرد الانتهاء من الورشة، موضحًا خطوات رسم منظر طبيعي، تلى ذلك بعض التدريبات العملية من أمام كورنيش النيل باستخدام الرصاص، وهناك عبر الأطفال عن النهر برؤيتهم الخاصة، فمنهم من رسم مشهد النيل مع بعض رموز الحضارة المصرية القديمة، وهناك من تخيل وجود حياة ريفية، وهناك من صمم لوحات تعبر عن البيئة الساحلية حيث الصيد والمراكب النيلية وغيرها من العناصر.

وتواصلت الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، مع ورشة الدراما الحركية، قدم خلالها المخرج كريم خليل لقاء بعنوان "التيمة الموسيقية مفتاح العرض الحركي"، أوضح خلاله مفهوم الدراما، مشيرا أنها تعبير أدائي بالجسد لتوصيل فكرة معينة، مع الاستعانة بلحن  موسيقي، كما قام بتعريف المتدربين بأساسيات التعبير الحركي وكيفية التحكم بحركات اليد وتعبيرات الوجه أثناء الحركة والسكون، بجانب التعريف بالقواعد الأساسية الخاصة بالباليه باستخدام الموسيقى وبدونها، مع بعض التدريبات الجماعية للاستفادة منها في العمل الفني المقدم في حفل الختام.

واختتم اليوم الأول مع ورشة "الفنون المسرحية" للمخرج حسن النجار، تناول خلالها مفهوم الأداء المسرحي، موضحا مهارات الممثل والتي من أهمها قدرة التخيل والانضباط والتركيز الشديد.


كما قام بتدريب الأطفال على كيفية اختيار النص المناسب وقراءة المشهد، مع بعض التدريبات منها التركيز على سرعة الاستجابة باستخدام تمرين عقارب الساعة، وآخر يعتمد على حفظ الحركة من خلال تثبيت حركات الممثلين لثوان، وغيرها من التمارين الخاصة بالتركيز والارتجال.

ثم تم دمج لمجموعات الموهوبين في الورش الثلاث للتدريب على عمل عرض مسرحي استعراضي بورشتي المسرح والأداء الحركي وعمل جدارية كبيرة كديكور يكون خلفية للعرض سيكون نتاج ورشة الفنون التشكيلية بعنوان اختاره الموهوبون وهو "في حب مصر".

الفعاليات تقدمها الإدارة العامة لرعاية المواهب والتابعة لـ الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر البرنامج لمدة ستة أيام وتقام يوميا حتى ٧ يوليو الحالي بواقع  ٣ ساعات تدريبية لكل ورشة، ويستكمل فيه الموهوبون تدريبهم في كل مجال فني، ليصلوا إلى العرض النهائي، وتعقد الورش التدريبية بين المحاضرات داخل قاعات قصر ثقافة فارسكور، وفي عدد من الأماكن الطبيعية المتميزة وسيختتم اليوم الأخير بعرض نتاج للورش الفنية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ورش مصر جميلة ورعاية وتنمية الموهوبين مبادرة وزارة الثقافة ثقافتنا في اجازتنا

مواد متعلقة

افتتاح معرض "ديار" لـ علاء أبو الحمد بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.. السبت

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

قائد المنطقة المركزية العسكرية.. من هو اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس الجديد

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات في الملفات الشائكه للوزاره الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة