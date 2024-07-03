الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مولدوفا: نقترب من الانضمام للاتحاد الأوروبي.. ولن يملي علينا أحد ما يجب فعله

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا، إنهم اقتربوا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تملي على دولته ما يجب فعله، مؤكدًا أنهم يعملون على أن يكون لديهم القدرة على التكيف مع القوانين الأوروبية.

وتابع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل سلبي، مشددًا على أنهم سيواصلون تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا عبر كل أنواع المساعدات.

مولدوفا الاتحاد الأوروبي

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