كيف دعمت "ابدأ" الشباب المصري.. نماذج ناجحة قدمتها المبادرة

تستهدف المبادرة الوطنية "ابدأ" تطوير الصناعة المصرية والعمل على توطين الصناعة الحديثة في مصر والاهتمام بالتصنيع المحلي، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب إلى جانب رفع كفاءة العامل المصري وتطوير قدراته الإبداعية.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أبرز المشروعات التي حققت نجاحًا كبيرًا تحت مظلة مبادرة "ابدأ" والتي ساعدت كثيرًا في انطلاقها.

مصنع لإنتاج مادة "الصودا آش"

تتمحور فكرة المشروع في إنشاء مصنع لإنتاج "الصودا آش" بالتعاون مع وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للبتروكيماويات ووزارة قطاع الأعمال وعدد من الشركات، منها الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "بولي سيرف" للأسمدة.

ويتم تنفيذ المشروع برعاية مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والذي سيتم تشييده ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة "العلمين" الجديدة على مساحة تبلغ 185 فدان ، بطاقة انتاجية مبدئية تصل إلى 600 ألف طن.



ووفقًا لما أوضحته المباردة، يهدف المشروع إلى توسعة الصناعات العديدة المرتبطة بـ"الصودا آش"، ووقف استيرادها من الخارج مما يساهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية بنحو 500 مليون دولار سنويًا.

شركة "العلمين لمنتجات السيليكون:

تم عقد اتفاق بين شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ووزارة البترول والثروة المعدنية مُمثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية لتأسيس شركة "العلمين لمنتجات السيليكون" بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام مُمثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري مُمثلاً في شركة "إنارة كابيتال ليمتد"، وشركة "وسط الصحراء" للتعدين.

ووفقًا لما أعلنته مبادرة "ابدأ" تهدف هذه الشراكة إلى إقامة مشروع مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة "العلمين الجديدة"، حيث تصل التكلفة الاستثمارية التقديرية للمجمع بكافة مراحله حوالي 700 مليون دولار .

مصنع سماد فوسفات الكالسيوم

تم تدشين مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بمحافظة الدقهلية ، والذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي 2023، بطاقة إنتاجية تُقدر ب 50 ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 20 مليون دولار مما يساهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية بنحو 45 مليون دولار كما يستهدف توفير 200 فرصة عمل .

مصنع صمام أمان الغاز

وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ،عقد اتفاق مساهمين مع شركة"Coperci" الإسبانية، لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، بطاقة انتاجية تُقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، و تم ذلك بالتعاون مع كلًا من شركة "فريش إليكتريك"، و مجموعة شركات "العربي " .

مصانع الوايلر "مصنع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية"

شاركت "ابدأ" في مشروع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية، والذي يهدف إلى التوسع في إنتاج كلًا من، طلمبات رفع المياه العملاقة، ومحركات الطلمبات، ومحابس خطوط المياه والصرف، بطاقة إنتاجية تُقدر ب 5000طلمبه سنويًا، و2000 محرك سنويًا، 2000 محبس سنويًا، مما يقلل في الواردات بقيمة تصل إلى 544 مليون دولار سنويًا.

مصنع محركات وسائل النقل الخفيف

تشارك "ابدأ" في تدشين مصنع "محركات النقل" والذي يهدف لإنتاج محركات وسائل النقل الخفيف بقدرات تتراوح من 100 الى 250 cc، والذي تم افتتاحه خلال شهر يناير 2023، حيث تصل تكلفته الاستثمارية إلى 10 مليون دولار، وتقدر طاقته الإنتاجية بإجمالي 400 ألف محرك سنويًا، والذي بدوره سيقلل في الفاتورة الاستيرادية بنحو 56 مليون دولار سنويًا.