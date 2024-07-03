الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس متهم بالنصب على المواطنين فى الإسكندرية

متهم - ارشيفيه
متهم - ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام عاطل، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقى القبض عليه وبحوزته عدد من الشهادات بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان وعدد 2 أكلاشيه ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان وجهاز حاسب آلي "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل المواطنين للنصب الإسكندرية النيابة العامة

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