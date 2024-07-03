الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أزمة محتملة مع محمد صلاح.. ليفربول يستهدف ضم نيكو ويليامز

نيكو ويليامز
نيكو ويليامز

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي رحلة البحث عن صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكان نادي ليفربول قد أعلن، في وقت سابق، عن تعيين الهولندي آرني سلوت مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لنظيره الألماني يورجن كلوب.

ليفربول يستهدف ضم نيكو ويليامز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن إدارة ليفربول أبدت رغبتها في التعاقد مع النجم الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، في الميركاتو الصيفي.

ويمتلك نيكو ويليامز شرطًا جزائيًا في عقده مع أتلتيك بيلباو تبلغ فيمته 58 مليون يورو.

وتريد إدارة ليفربول الحصول على خدمات نيكو ويليامز، وذلك من أجل خلاقة لويس دياز في حال رحيله، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بضمه.

كذلك يُعد نيكو ويليامز محل اهتمام كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها نادي برشلونة الإسباني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

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أزمة محتملة بين ليفربول ومحمد صلاح

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه في حال إصرار إدارة ليفربول على التعاقد مع نيكو ويليامز، فإن هذا قد يفتح باب أزمة مرتقبة في الفريق بالموسم الجديد 2024/ 2025؛ بسبب نجمنا المصري محمد صلاح، جناح الريدز.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن نيكو ويليامز يلعب في مركز الجناح أيضًا، ولكنه يريد الحصول على راتب أسبوعي تبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني.

وتكهنّت الصحيفة أن هذا الأمر قد يُثير أزمة بين محمد صلاح وإدارة نادي ليفربول، مشيرة إلى أنه قد يطلب راتبًا أكبر مما يتقاضاه في الوقت الحالي.

ويتقاضى محمد صلاح حاليًا راتبًا تبلغ قيمته أكثر من 350 ألف جنيه إسترليني، كأكثر لاعب أجرًا في قلعة "أنفيلد"، وذلك في حال مدد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم محمد صلاح رفقة ليفربول في 30 يونيو 2025، أي بعد نهاية الموسم المقبل، وقد يوافق على تجديد عقده، أو يقرر الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الريدز.

ليفربول نيكو ويليامز ويليامز محمد صلاح صلاح آرني سلوت أتلتيك بيلباو الميركاتو الصيفي

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