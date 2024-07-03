الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط كمية من المواد المخدرة والسلاح بالإسكندرية ومطروح

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

استكملت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (الإسكندرية– مطروح) قيام اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، باتخاذ دائرة قسمي شرطة (ثان العامرية– العلمين) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وفي مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرامًا– طبنجة وعدد من الطلقات). 

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح، وبحوزته 30 بندقية خرطوش وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2.550 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية العناصر الإجرامية المواد المخدرة لأسلحة النارية

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