رابط التقديم في مدرسة we.. ومميزات المدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

يبحث مئات الآلاف من طلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية عن رابط التقديم في مدرسة we كبديل الثانوية العامة 2024 لذلك يرغب الكثير من الأسر المصرية عن معلومات تفصيلية عن المدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال العام الدراسي المقبل 2024/202.



رابط التقديم في مدرسة we 2024

وفعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم في مدرسة we 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) حتى يتمكن الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية فى كافة محافظات الجمهورية من تقديم طلبات الالتحاق حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول من خلال تنسيق رسمي.

يذكر أن تنسيق العام الماضي 2022-2023 للمدارس التكنولوجيا التطبيقية جاء 240 درجة لكافة الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية من جميع محافظات الجمهورية.

موعد التقديم في المدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد التقديم في المدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025 وذلك خلال الفترة من يوم 1 ـ 20 يوليو الجاري 2024 ويمكن التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

التسجيل على الحساب الموحد.

إدخال البيانات اللازمة والمعلومات عن الطالب والشهادة الإعدادية الحاصل عليها.

تحميل كافة المستندات المطلوبة للتقديم.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.



مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جاءت مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلابها خلال العام الدراسي المقبل 2024 ـ 2025 كما يلي:-

توفير فرص تدريب عملي في ورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات.

توفير فرص تدريبات ميدانية لطلابها في مواقع الشركة المصرية للاتصالات.

تقديم مناهج تعليمية معتمدة دوليا في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تخرج فني محترف لديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.

تتيح المدرسة مسارات وظيفية متعددة للخريجين.

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