الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميكنة محاضر الجلسات.. ملفات رقمية على أجندة وزير العدل الجديد

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل

ينتظر المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد عدد من الملفات الرقمية الهامة التي تعمل عليها الوزارة منذ سنوات في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بُعد 

ومن بين المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بُعد، حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام ٢٠٢١ على استحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف أنواعها من خلال هذه الوحدات الذكية، والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكل المحافظات والمدن والمراكز.

تطوير الشهر العقاري

وكذلك توكيلات الشهر العقاري، من خلال تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، وذلك نظرًا لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

 مشروع تحويل الكلام الشفوى إلى محرر مقروء 

هو مشروع بدأت مراحله التجريبية منذ سبتمبر 2021 من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات شفوية وسؤال المتهمين إلى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع إلى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم إثباته بمحضر الجلسة، وذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

حقيبة التوثيق المتنقلة

وهي حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية، وتعد مكتب شهر عقاري متنقلًا، يقوم الموثق باستخدامها أثناء الانتقالات الخارجية.

مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية

تم استحداث مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية بين الوزارة والنيابة العامة لإنشاء تطبيق يتم من خلاله إرسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها إلكترونيًا ثم يباشر جلسة التجديد وتحرير محضر التجديد إلكترونيًا.

أبرز مشروعات التحول الرقمي بالمنظومة القضائية

وشملت المشروعات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية وتحتاج إلى المتابعة والتحديث، وتضمنت مشاريع وزارة العدل الإلكترونية التي شاركت بها في المعرض الدولي التكنولوجي الآتي: 

- مشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد.

- مشروع ميكنة مراسلات الإعلان.

- منظومة فرض وإنفاذ القانون.

- برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية، محاكم الأسرة، إدارة التفتيش القضائى.

- التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية.

- ميكنة إقرارات الذمة المالية. 

- برنامج وزارتي.

- مشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية. 

- خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق. 

- خدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق.

- حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية.

- برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

المستشار عدنان فنجري وزير العدل التحول الرقمي الشهر العقاري

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