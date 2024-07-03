تباشر نيابة المطرية تحقيقاتها مع المتهم بقتل زوجة شقيقه، والشروع في قتل شقيقه؛ لرفضهما إعطاءه أموالًا بمنطقة المطرية، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

التحقيق مع المتهم بقتل زوجة شقيقه بالمطرية

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفى المطرية العام، بوصول شاب وزوجته مصابين بطعنات سكين ووفاة الزوجة، وتم نقل الزوج للعناية المركزة لخطورة حالته، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لمكان الواقعة.

وتبين وفاة السيدة بعد إصابتها بطعنة نافذة أسفل الصدر، كما تبين إصابة الزوج بجرح وقطع بالساعد اليسرى، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المصاب ويعمل سائق «توكتوك».

وفق التحريات تبين أن المتهم توجه لشقيقه وزوجته وطلب منهما إقراضه مبلغًا ماليًا لكنهما رفضا فاستل سكينًا وطعنهما ولاذا بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.