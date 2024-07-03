الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشرطة الإسرائيلية: مقتل منفذ عملية الطعن فى المجمع التجارى بمدينة كرمئيل شمالى إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل منفذ عملية الطعن في المجمع التجاري بمدينة كرمئيل شمالي إسرائيل، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر محلية، استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل مأهول في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، كما أصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت حي الشجاعية في مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

وكان 18 فلسطينيًا استشهدوا الليلة الماضية وأصيب آخرون، في مجازر جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفًا و925 شهيدًا، و87 ألفًا و141 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

إسرائيل منفذ عملية الطعن مدينة كرمئيل

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