الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة الشيخ زايد

حريق
حريق

شب حريق داخل شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور، تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبيَّن اندلاع النيران في بلكونة وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق مدينة الشيخ زايد النيابة المختصة غرفة عمليات النجدة شقة

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