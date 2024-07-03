الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يهنئ الوزراء الجدد: لديهم كفاءة تمكنهم من التعامل مع تحديات المرحلة

المهندس أحمد صبور
المهندس أحمد صبور

هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ،  الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء الجدد، متمنيا التوفيق والسداد لجميع أعضاء الحكومة، الذين يتمتعون جميعا بالكفاءة والخبرة والعلم الذي يمكنهم من التعامل مع تحديات المرحلة.

وقال "صبور" إن حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتطلب رؤى وسياسات جديدة وغير تقليدية للتعامل معها حتى تتمكن الدولة من عبورها ومواصلة مسيرة البناء والتعمير، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تأتى في ظروف شديدة الحساسية في ظل ما يشهده الإقليم من صراعات وتوترات تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، لذلك من المتوقع أن يتصدر ملف الحفاظ على الأمن القومي أولويات الحكومة الجديدة.

أولويات الحكومة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ملف بناء الإنسان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أكثر القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وعليه يتعين على الحكومة الجديدة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتحسين آليات تقديم هذه الخدمات للمواطنين.

 تعزيز التمكين الاقتصادي

وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع مبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية، فضلا عن تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الاقتصادات الناشئة من فرص العمل، وتسهم في تشغيل ملايين الشباب، ما يقلل نسبة البطالة.

ودعا "صبور"، الحكومة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضم المزيد من المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجا بالاستناد لقواعد البيانات الخاصة بتكافل وكرامة وحياة كريمة، واستكمال نهج الدولة المتمثل في تقديم المزيد من البرامج التي تتسم بالطابع الحقوقي عن الإغاثي لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية.

أعضاء الحكومة المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

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