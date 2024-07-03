الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قضايا نقد أجنبي بـ9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا نقد أجنبي
ضبط قضايا نقد أجنبي

استكملت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي أسعار العملات السوق المصرفي الاقتصاد القومي للبلاد

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ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

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