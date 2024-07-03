من هو الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى الحكومة الجديدة؟ (فيديو)

تم اختيار الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، لتولي حقيبة وزارة التموين خلفًا للدكتور علي المصيلحي، ويتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 30 عامًا في إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية.

أبرز المعلومات عن الدكتور شريف فاروق

حاز على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، ولديه ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية، وبكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة عين شمس أيضًا.

عمل كنائب أول لرئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لهيئة بنك ناصر الاجتماعي، وله خبرة سابقة في البنك المصري الخليجي والبنك الوطني للتنمية، حيث قاد عمليات التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بنجاح.