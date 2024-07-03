الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفيرة مصر فى المؤسسات الدولية.. "المشاط" تنقلت بين 3 حقائب وزارية خلال 7 سنوات

وزيرة التخطيط والتعاون
وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط

على مدار 7 سنوات، تمتد مسيرة الدكتورة رانيا المشاط داخل الدولاب الحكومى بداية من عام 2018، والتي تنقلت خلالها بين حقائب وزارات السياحة والتعاون الدولى، وأخيرًا التخطيط والتعاون الدولي، حسبما جاء فى التعديل الوزارى الأخير فى عهد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

تجديد الثقة فيها للمرة الثالثة

تمتع الدكتورة رانيا المشاط، بقائمة طويلة من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية، التي أهلتها لتجديد الثقة بها للمرة الثالثة فى التعديلات الوزارية المتعاقبة بين عام 2019 و2024، حيث تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية في الوقت الحالي، وتقوم بتطوير إستراتيجية السياسة النقدية وهو المحور الذي دُشن في 2005 ضمن برنامج الإصلاح المصرفي، كواحدة من المهام الصعبة، كما أنها تشرف على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية وتحليل تقني لتقييم الوضع الاقتصادي الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي، وتشارك أيضا في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة

درجات علمية محلية وأجنبية

تمتلك الدكتورة رانيا المشاط، سيرة ذاتية حافلة بدرجات علمية عديدة من جامعات محلية ودولية، فهى حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد، الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، وماجستير في الاقتصاد جامعة ميريلاند في كوليج بارك عام 1998، درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة ميريلاند، في كوليج بارك عام 2001، ودبلوم إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2007، كما حصلت على شهادة السياسات العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد عام 2016.

تدرجها فى المناصب الكبرى

عينت عضوًا فى مجلس الإدارة التنفيذية ببنك الاستثمار العربي من عام 2009، كما عملت كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزي المصري كوكيل محافظ البنك للسياسة النقدية، حيث لعبت دورا هام في تحديث السياسة النقدية لمصر، كما أنها شغلت منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي (IRIS) في جامعة ميريلاند، وباحث ومنسق مشروع قانون المنافسة  ومنع الاحتكار في مصر والمُعد من IRIS.

التعديل الوزاري الحكومة الجديدة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزيرة التخطيط

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