ضبط 45 طن سماد و70 شيكارة يوريا في حملة تموينية بالبحيرة

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة محمد عبدالعال وكيل المديرية، حملات تموينية مُكثفة بمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية وكذلك من الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

وأسفرت الحملات بمركز كوم حمادة، عن ضبط 11 مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي حملة مماثلة بمركز بدر، تم ضبط 1806 شيكارات سماد بإجمالي 45 طنًا، تم التلاعب بتاريخ الصلاحية بها، مما يُعد غشًا تجاريًا وسيارتين محملين 70 شيكارة يوريا مدعم خاص بوزارة الزراعة تم تجميعهم بدون وجه حق و37 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة بمركز كفر الدوار، من ضبط تاجر تصرف في 9350 عبوة سجائر بالبيع في السوق السوداء ومحلين لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة حركة الأسواق ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والالتزام بكافة الضوابط والقوانين، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوِّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.