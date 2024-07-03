رسميا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية

يترقب المواطنون خلال الأيام الماضية معرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية، لاقتراب موعد الاحتفالات بها، حيث تعد إجازة رأس السنة الهجرية هي إحدى الإجازات المدفوعة الأجر في القطاع الحكومي، وذلك بمناسبة استقبال السنة الهجرية الجديدة 1446.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي.

كم تبقى على إجازة رأس السنة الهجرية 2024

ويوافق يوم الاثنين القادم 8 يوليو 2024 وهي أول إجازات شهر يوليو الرسمية، وسوف يتم الإعلان عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميًا عقب أن يتم استطلاع رؤية "دار الإفتاء"، وبذلك سيفصلنا 5 أيام عن ميعاد إجازة رأس السنة الهجرية.

إجازة رأس السنة الهجرية 2024

ومن المتوقع أن سوف يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية كما قد جرت العادة، وذلك طبق قرارات مجلس الوزراء المصري، وعلى أن سيتم ترحيلها لنهاية الأسبوع أو العمل على تبكيرها ليوم الأحد، طبق القرار الذي سوف يصدره مجلس الوزراء في حينها، لكي يتمتع المواطنون في أيام إجازة رأس السنة الهجرية بمدار أيام متتالية يتاح استغلالها كيفما يشاؤون، وذلك في وسط تجمعات من الأسرة والأهل والأصدقاء.

الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، هى الهيئة المنوط بها التحديد لموعد رأس السنة الهجرية الجديدة في 1446، وبداية الشهور الهجرية جميع من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، وذلك يكون عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

أيام الإجازات الرسمية 2024 المتبقية

وننشر لكم جدول الإجازات المعلن من خلال صفحة رئاسة الجمهورية فإن يكون عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية هي كالتالي: