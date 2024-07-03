الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية

جريدة الدستور

يترقب المواطنون خلال الأيام الماضية معرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية، لاقتراب موعد الاحتفالات بها، حيث تعد إجازة رأس السنة الهجرية هي إحدى الإجازات المدفوعة الأجر في القطاع الحكومي، وذلك بمناسبة استقبال السنة الهجرية الجديدة 1446.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية 

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي.

كم تبقى على إجازة رأس السنة الهجرية 2024

ويوافق يوم الاثنين القادم 8 يوليو 2024 وهي أول إجازات شهر يوليو الرسمية، وسوف يتم الإعلان عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميًا عقب أن يتم استطلاع رؤية "دار الإفتاء"، وبذلك سيفصلنا 5 أيام عن ميعاد إجازة رأس السنة الهجرية.

إجازة رأس السنة الهجرية 2024

ومن المتوقع أن سوف يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية كما قد جرت العادة، وذلك طبق قرارات مجلس الوزراء المصري، وعلى أن سيتم ترحيلها لنهاية الأسبوع أو العمل على تبكيرها ليوم الأحد، طبق القرار الذي سوف يصدره مجلس الوزراء في حينها، لكي يتمتع المواطنون في أيام إجازة رأس السنة الهجرية بمدار أيام متتالية يتاح استغلالها كيفما يشاؤون، وذلك في وسط تجمعات من الأسرة والأهل والأصدقاء.

الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، هى الهيئة المنوط بها التحديد لموعد رأس السنة الهجرية الجديدة في 1446، وبداية الشهور الهجرية جميع من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، وذلك يكون عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

هل رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في مصر؟

موعد المولد النبوي 2024.. أجندة الإجازات المتبقية من عام 2024

أيام الإجازات الرسمية 2024 المتبقية

وننشر لكم جدول الإجازات المعلن من خلال صفحة رئاسة الجمهورية فإن يكون عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية هي كالتالي:

  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين الموافق 8 من يوليو 2024
  • موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024: يوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو 2024
  • موعد المولد النبوي 2024: يوم الإثنين 16 من سبتمير 2024
  • موعد إجازة 6 أكتوبر 2024: يوم الأحد 6 من أكتوبر 2024
موعد إجازة رأس السنة الهجرية اجازة رأس السنة الهجرية 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية الاجازات الرسمية المتبقية الإجازات الرسمية رأس السنة الهجرية

مواد متعلقة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

محمود التهامى يجرى تجهيزات احتفالية العام الهجرى الجديد بساقية الصاوى

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

قائد المنطقة المركزية العسكرية.. من هو اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس الجديد

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات في الملفات الشائكه للوزاره الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة