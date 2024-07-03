تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3/7/2024

ونستعرض في السطور الشهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجلت اليوم سعر 75 جنيه مقابل أسعار أمس والتي سجلت 81 جنيه أمس، وتعتمد أسعار الدواجن العرض والطلب، حيث أنها مادة حية لا تقبل التخزين.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء والتي يبحث عنها الكثير من محبي الدواجن عن أسعارها سعر 75 جنيه مقابل أسعار أمس والتي سجلت 81 جنيه، وتصل المستهلك بسعر 75 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الفراخ الساسو اليوم حالةمن التراجع في الأسعار حيث سجلت أسعارها سعر تراوح مابين كيلو 105 جنيه 106 جنيه، وتصل إلي المستهلك في 116 جنيه في الكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الأربعاء

كما سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأربعاء سعر تراوح مابين 120 جنيه 121 جنيه، والت يتصل إلي المستهلك بسعر 131 جنيه في اليكلو، كما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض 72 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

كتكوت بلدي حر يوم 7 جنيه 8 جنيه

كتكوت هجين يوم 15 جنيه 16 جنيه

كتكوت جيل ثاني يوم 16.5 جنيه 17.5 جنيه

كتكوت روزي بيور يوم 16.5 جنيه 17.5 جنيه

أسعار لحم البط اليوم الأربعاء

لحم بط بلدي كيلو 110 جنيه 111 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيه 71 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه 101 جنيه

لحم بط مولار كيلو 85 جنيه 86 جنيه

أسعار كرتونة البيض اليوم الاربعاء

سجلت أسعار كرتونة بيض أحمر ارتفاع طفيف في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أمس أسعار 120 جنية في الكرتونة، حيث سجلت اليوم سعر 130 جنيه 133 جنيه.

سجلت أسعار كرتونة بيض أبيض ارتفاع طفيف في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أمس أسعار 120 جنية في الكرتونة، حيث سجلت اليوم سعر 130 جنيه 133 جنيه.

بينما سجلت أسعار بيض بلدي اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية سعر تراوح مابين 119 جنيه و 120 جنيه