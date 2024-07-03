الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائد المنطقة المركزية العسكرية.. من هو اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس الجديد

اللواء طارق الشاذلي
اللواء طارق الشاذلي

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على تولي اللواء أركان حرب طارق الشاذلي منصب محافظ السويس، خلفًا للواء عبدالمجيد صقر، ضمن حركة المحافظين الجديدة 2024.

اللواء أركان حرب طارق الشاذلي شغل عدة وظائف قيادية داخل الجيش الثالث الميداني، منها قيادة اللواء السابع والكائنة داخل نطاق مدينة السويس وعلى دراية بطبيعة مدينة السويس ومقوماتها، والتركيبة السكانية للمحافظة.

تدرج في المناصب القيادية بالجيش الثالث الميداني، ومنها إلى مناصب أخرى في وزارة الدفاع حتى شغل منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية حتى مطلع العام الجاري 2024.

ويُعد اللواء أركان حرب طارق الشاذلي هو المحافظ السادس والعشرين في تاريخ محافظة السويس، ضمن قائمة من تولوا منصب محافظ، في مصر منذ عام 1960 منذ إصدار قانون الإدارة المحلية.

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