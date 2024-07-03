الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس 13 متهمًا بإطلاق النار على شاب فى مصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس 13 متهمًا في مشاجرة تسببت في مصرع شاب بطلق خرطوش، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن المشاجرة كانت بالأسلحة النارية وانتهت بإطلاق أحد المتهمين طلق خرطوش فأصاب شابًا وتوفي في الحال، وأصيب آخر برش خرطوش في الرأس وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

تم التحفظ على طرفي المشاجرة، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

طلق خرطوش قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة مشاجرة

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