رئيس مدينة الأقصر يبحث مع رؤساء الأحياء مطالب المواطنين

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء ومسئولي الإدارة العامة للحدائق والبساتين، لمناقشة مطالب المواطنين، وذلك في ضوء تكثيف جهود رؤساء المراكز والمدن للمتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة جميع مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور علي الشرابي تكثيف الجهد والسعي نحو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق كل حي، مشددًا على أهمية العمل على إرضاء المواطن عن أداء الأجهزة التنفيذية التابعة لمدينة الأقصر، معربًا عن تقديره للعمال والموظفين الذين يقومون بأداء عملهم على الوجه الأمثل وبإخلاص.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بقطاعات النظافة والتجميل ورفع كفاءة مستوى الزراعات بالحدائق والبساتين وإزالة التعديات ورصف الطرق وإنارتها طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وفي سياقٍ متصل، أجرى رئيس مدينة الأقصر جولة ميدانية للمرور على أعمال الوردية الليلية بمنطقة حي جنوب لرفع كفاءة مستوى النظافة بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع.

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