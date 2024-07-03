الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار حبس صاحب مقهى لترويجه مخدر الحشيش بالشروق

حبس صاحب مقهى
حبس صاحب مقهى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  الشروق وبدر حبس صاحب مقهى 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لحيازته 18 قطعة حشيش بقصد الاتجار بالشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأمر اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد عويس رئيس مباحث الشروق، إخطارًا من النقيب يوسف عمرو معاون المباحث، والقوة المرافقة له من أمناء المباحث، يفيد بضبط عامل صاحب مقهى وبحوزته علبة سجائر بداخلها 18 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، أقرَّ بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

جنح الشروق وبدر حشيش التحريات الأمنية مباحث القاهرة مباحث الشروق

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