الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعرف على ثقافات العالم وربط المدارس بمختلف الثقافات.. برنامج وزير التربية والتعليم الجديد

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد اللطيف

بعد قليل يؤدي الدكتور محمد عبداللطيف اليمين الدستورية أمام الرئيس كوزير للتربية والتعليم. 

محمد عبداللطيف عمل في منظومة التعليم منذ ما يزيد على 25 عامًا داخل مجموعة مدارس نرمين إسماعيل بصفته المدير التنفيذي لما يزيد على 16 مدرسة تمتلكها أسرته، سواء في القاهرة أو العاصمة الإدارية أو المحافظات.

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فى تصريحات تليفزيونية سابقة له قال إنه بدأ عمله منذ عام 1997 بـ4 برامج رئيسية للعمل البرنامج الأول هو الوطنية ويعمل فيه على أن يقوم طلاب المدارس بزيارة كل الأماكن التاريخية في مصر للتعرف الحقيقي على تاريخ بلدهم، بالإضافة إلى برنامج القدوة من الرموز المصرية التي نجحت في شتى مجالات الحياة، سواء داخل مصر أو في الخارج.

برامج العمل لوزير التربية والتعليم الجديد

البرنامج الثاني الذي عمل عليه إسماعيل هو التعرف على ثقافات العالم وربط المدارس بمختلف الثقافات، سواء الأمريكية أو الأوروبية أو جنوب شرق آسيا حتى يتمكن الطلاب من التعرف على العالم وكيفية التعاون مع الطلاب في هذه الدول والتعرف على كل المهارات التي يحصل عليها.

البرنامج الثالث هو التعليم المدمج بين الفصل والتكنولوجيا، وهو المجال الذي تخصص فيه عبداللطيف أثناء دراسته للماجستير والدكتوراه، الأمر الذي يتوقع أن يتوسع فيه الفترة المقبلة داخل منظومة التربية والتعليم.

وزير التعليم وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف نرمين اسماعيل

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