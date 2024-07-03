مخالفات المبانى وتنمية الاستثمارات.. أبرز الملفات على مائدة محافظ أسيوط الجديد

بعد إعلان حركة التعديل الوزاري الجديد وتغيير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط السابق واختيار اللواء هشام أحمد أبو النصر محافظًا خلفا له، يوجد العديد من الملفات الشائكة التي تنتظره، حيث تقلد العديد من المناصب حتى وصل آخرها إلى مدير أمن محافظة الجيزة وبدأ الأهالي في وضع آمال كبيرة على المحافظ الجديد لإنهاء العديد من الملفات الهامة التي كانت متعلقة الفترة الماضية.

وقال محمود عيد ابن مركز ديروط، إن الأهالي يعانون منذ فترة طويلة من تأخر الانتهاء من أعمال ازدواجية طريق أسيوط ديروط الزراعي والذي تم العمل به منذ عدة سنوات ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مما يتسبب في الكثير من الحوادث، خاصة أن هذا الطريق هو السبيل الأول للتنقل بين المراكز البحرية لمحافظة أسيوط.

المبانى المخالفة قضت على الكثير من الأراضى الزراعية

بينما قال مينا رأفت، إن أهم الملفات الحالية هو وضع حل سريع لوقف نزيف البناء المخالف وغير المدروس الذي أصبح يستشري في كل ربوع المحافظة حتى قضى على كثير من الرقع الزراعية في المراكز والقرى، وامتد حتى طال المباني القديمة بالمدن والأحياء، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين من كثرة الإنشاءات المخالفة في وقت قصير مما يجعل سلامة المبنى الإنشائية في خطر، ويهدد المباني المجاورة وحياة سكانها.

وقال محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، إن تنمية المدن الصناعية وتطويرها وحل مشاكل المستثمرين هي من أولويات المحافظ الجديد وتعد أحد الملفات الهامة التي تنتظر وصوله إلى المحافظة، موضحًا أن المناطق الصناعية تحتاج إلى إعادة النظر إليها وإعادة تنميتها وتطويرها حتى يتم إعادة النشاط الصناعي بشكل قوي مما يسهم في حل المشاكل الاقتصادية الخاصة بالمحافظة والقضاء على البطالة.