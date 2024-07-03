الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخالفات المبانى وتنمية الاستثمارات.. أبرز الملفات على مائدة محافظ أسيوط الجديد

اللواء هشام أحمد
اللواء هشام أحمد أبو النصر محافظ أسيوط

بعد إعلان حركة التعديل الوزاري الجديد وتغيير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط السابق واختيار اللواء هشام أحمد أبو النصر محافظًا خلفا له، يوجد العديد من الملفات الشائكة التي تنتظره، حيث تقلد العديد من المناصب حتى وصل آخرها إلى مدير أمن محافظة الجيزة وبدأ الأهالي في وضع آمال كبيرة على المحافظ الجديد لإنهاء العديد من الملفات الهامة التي كانت متعلقة الفترة الماضية.

 

وقال محمود عيد ابن مركز ديروط، إن الأهالي يعانون منذ فترة طويلة من تأخر الانتهاء من أعمال ازدواجية طريق أسيوط ديروط الزراعي والذي تم العمل به منذ عدة سنوات ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مما يتسبب في الكثير من الحوادث، خاصة أن هذا الطريق هو السبيل الأول للتنقل بين المراكز البحرية لمحافظة أسيوط.

 

المبانى المخالفة قضت على الكثير من الأراضى الزراعية 

 

بينما قال مينا رأفت، إن أهم الملفات الحالية هو وضع حل سريع لوقف نزيف البناء المخالف وغير المدروس الذي أصبح يستشري في كل ربوع المحافظة حتى قضى على كثير من الرقع الزراعية في المراكز والقرى، وامتد حتى طال المباني القديمة بالمدن والأحياء، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين من كثرة الإنشاءات المخالفة في وقت قصير مما يجعل سلامة المبنى الإنشائية في خطر، ويهدد المباني المجاورة وحياة سكانها.

 

وقال محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، إن تنمية المدن الصناعية وتطويرها وحل مشاكل المستثمرين هي من  أولويات المحافظ الجديد وتعد أحد الملفات الهامة التي تنتظر وصوله إلى المحافظة، موضحًا أن المناطق الصناعية تحتاج إلى إعادة النظر إليها وإعادة تنميتها وتطويرها حتى يتم إعادة النشاط الصناعي بشكل قوي مما يسهم في حل المشاكل الاقتصادية الخاصة بالمحافظة والقضاء على البطالة.

حركة التعديل الوزاري الجديدة اللواء هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط مركز ديروط البناء المخالف جمعية المستثمرين بأسيوط

مواد متعلقة

إطلاق فعالية توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين بأسيوط

أهالى أسيوط يشيعون 6 جثامين من ضحايا حادث انهيار عقار

مدير "إعلام أسيوط": تعيين نواب لرئيس الوزراء ضرورة بالحكومة الجديدة

محافظ أسيوط يبحث مع أعضاء "النواب والشيوخ" معدلات إنجاز المشروعات التنموية

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

بعد تعيينه محافظًا للإسكندرية.. ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد حسن

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

ترقية اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة