الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مَن هى مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى؟

مارجريت صاروفيم
مارجريت صاروفيم

تولت الدكتورة مارجريت صاروفيم، منصب نائب وزيرة  التضامن الاجتماعي، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

-حاصلة على شهادة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كانت تعمل رئيسا لقطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

-وهبت سنوات عديدة من حياتها فى خدمة المجتمع المدني، لديها خبرة واسعة في مجال العمل الاجتماعي، حيث عملت في العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية

-عملت فى مبادرة "ازرع"، التي أطلقها التحالف الوطني نوفمبر 2022، والتى أُطلقت على مرحلتين فى 8 محافظات، هى: بنى سويف، وسوهاج، القليوبية، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، المنيا، والفيوم لاستهداف١٠٠ ألف مزارع لاستصلاح ١٥٠ ألف فدان لزراعة القمح وفول الصويا، وتستهدف المرحلة الثانية ٥٠٠ ألف مزارع لزراعة مليون فدان لتوفير المحاصيل الاستراتيجية وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتحقيق الأمن الغذائي، كما أسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات الإنسانية كالرعاية الصحية للأسر الفقيرة.
 

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مارجريت صاروفيم التضامن الاجتماعي الخدمة الاجتماعية الجامعة الأمريكية التنمية المحلية

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