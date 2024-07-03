الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد كجوك.. أبرز المعلومات عن وزير المالية الجديد (فيديو)

أحمد كجوك
أحمد كجوك

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اسم أحمد كجوك، بعد أنباء تعيينه وزيرًا للمالية في إطار التشكيل الحكومي الجديد، حيث يتمتع بخبرة واسعة في المجال الاقتصادي والمالي. 

أبرز المعلومات عن أحمد كجوك

حاصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد في إدارة الحكومات، ودرجة أخرى في العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير. 

عمل كخبير اقتصادي لدى البنك الدولي في القاهرة، وكان نائب مساعد لوزير المالية لشئون شراكة دوفيل.

 قبل ذلك، شغل مناصب رئيس وحدة السياسات المالية بوزارة المالية، وعمل كمساعد محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

كما قام بالعديد من الدراسات في مجالات الاقتصاد الكلي، وسياسات التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.

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