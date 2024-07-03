أحدهما إصابته خطيرة.. الإسعاف الإسرائيلى: إصابة شخصين بعملية طعن بمدينة كرمئيل

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة شخصين في عملية طعن بمدينة كرمئيل شمالي إسرائيل أحدهما إصابته خطيرة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في حي الشجاعية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وسقوط عدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إذ تعذر وصول سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى، بسبب إطلاق نار من مسيرات إسرائيلية.

وشهد حي الشجاعية بالمدينة انفجارات عنيفة وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة "كواد كابتر" والمروحية "أباتشي".

وانتشل مسعفون 7 شهداء و7 إصابات من تحت الأنقاض جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة مقاط في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وشهد حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين.