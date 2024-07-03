"القاهرة الإخبارية": انتشال 7 شهداء بحى تل السلطان فى رفح

قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مدينة رفح، إنه هناك شهيدًا وعددًا من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد، في رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الأربعاء، بانتشال 7 شهداء من أنحاء متفرقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87141، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

واتهم 12 مسئولًا حكوميًا أمريكيًا سابقًا، استقالوا بسبب الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إدارة الرئيس جو بايدن، أمس الثلاثاء، "بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره" في قتل الفلسطينيين بالقطاع.

وفي بيان مشترك، قال المسئولون السابقون إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية، من خلال دعمها إسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها، بحسب "رويترز".

ولم يكن لدى البيت الأبيض ووزارة الخارجية تعليق فوري على البيان.

وتزداد الانتقادات الدولية لنهج إسرائيل في غزة وللدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها في الحرب، التي أودت حتى الآن بحياة ما يقرب من 38 ألف شخص، وتسببت في أزمة إنسانية.

