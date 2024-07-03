مشاجرة عائلية وراء سقوط سودانية ورضيعها من الطابق الأول ببولاق

«مع نهاية اليوم عاد الزوج من العمل ولكن كان مزاجه سيء وبدأ يتشاجر مع زوجته دون سبب مستعيدًا خلافاتهما السابقة كل هذه الأمور والضغط الذي وضعه على الزوجة جعلها تختضن طفلها وتقفز من الطابق الأول».. كانت هذه أسباب سقوط سيدة سودانية من الطابق الأول عقب مشاجرة عائلية مع زوجها في بولاق الدكرور.

قرارات النيابة

وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للسيدة، وابنها واستدعاء الزوج لسماع أقواله في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن السيدة أصيبت بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأيضا إصابة طفلها الرضيع.

تفاصيل بلاغ قسم بولاق الدكرور

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور، بتلقيه بلاغ من المستشفى بوصول ربة منزل سودانية الجنسية، 26 سنة، مصابة هي وطفلها الرضيع إثر سقوطهما من علو.

على الفور انتقل الرائد أيمن السكوري، معاون أول القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشادة بين المصابة وزوجها سوداني الجنسية، تطورت إلى مشاجرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.