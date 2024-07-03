الانتخابات التشريعية الفرنسية.. خطة جديدة من الأحزاب بقيادة ماكرون لإسقاط اليمين المتطرف

يسعى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان للحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأخيرة من الانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد، حيث تناور الأحزاب المتنافسة لإبقاء الحزب اليميني المتطرف خارج السلطة.

ووفقا للنتائج النهائية للجولة الأولى التي أعلنتها وزارة الداخلية يوم الأحد، حصلت كتلة حزب الجبهة الوطنية على 33 في المائة من الأصوات، بينما حصل حزب الجبهة الوطنية اليساري على 28 في المائة وحصل تحالف ماكرون Ensemble على 21 في المائة.

وبحلول الموعد النهائي مساء الثلاثاء، سحبت جماعة الوسط التي يتزعمها الرئيس إيمانويل ماكرون وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الواسع، أكثر من 200 مرشح، حيث سعت أحزابهم إلى تجنب تقسيم الأصوات المناهضة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وتقليل احتمالية حصوله على الأغلبية المطلقة.

ووفقا لإحصاء أجرته صحيفة لوموند الفرنسية، نشر اليوم الأربعاء، فقد انسحب 132 مرشحا من اليسار و83 مرشحا من مجموعة ماكرون من جولات الإعادة الثلاثية والرباعية.

ومن المقرر أن تنشر وزارة الداخلية العدد النهائي في وقت لاحق اليوم.

ويمثل هذا الرقم، استنادا إلى بيانات لوموند، أكثر من ثلثي السباقات الثلاثية التي أنتجتها الجولة الأولى من التصويت في نهاية الأسبوع الماضي.

ردًا على ذلك، يسعى حزب التجمع الوطني إلى الحصول على حلفاء لمساعدته في الفوز بأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 577 مقعدًا لتمكينه من تنفيذ برنامج يتضمن عكس إصلاحات نظام التقاعد الحكومي، وخفض ضريبة القيمة المضافة وخفض بعض المعونات للأجانب.

وقال جوردان بارديلا، رئيس الحزب المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لصحيفة لوفيجارو في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء: "نعم، ستكون لدينا أغلبية مطلقة". "المشروع الوحيد والطموح الوحيد الذي يحمله جميع خصومي في هذه الانتخابات هو منعي من الفوز".

وللحصول على المقاعد الـ289 التي يحتاجها في الجمعية الوطنية حيث فاز بـ296 مقعدًا في الجولة الأولية، بما في ذلك 39 فوزًا مباشرًا، قال بارديلا: إنه مستعد للتواصل مع الجمهوريين من يمين الوسط الذين "لا يمكن أن يكونوا راضين بشكل مشروع عن رؤية ائتلاف" يضم ماكرون وجان لوك ميلينشون، من أقصى اليسار الفرنسي، في السلطة. وقد شكل بعض الجمهوريين، بقيادة إريك سيوتي، تحالفًا بالفعل مع حزب التجمع الوطني.

وقال بارديلا: "إذا كنت بحاجة إلى توسيع أغلبيتي، فسوف أفعل ذلك".

كما قالت زعيمة حزب التجمع مارين لوبان، الثلاثاء، إنه إذا فشل حزبها بفارق ضئيل في الحصول على أغلبية بمفرده، فإنه سيبحث عن حلفاء للمساعدة في تشكيل الحكومة.

وقالت لوبان لإذاعة "فرانس إنتر": "نريد أن نحكم، لنكون واضحين للغاية. إذا نقص عدد قليل من النواب عن الأغلبية، فسوف نذهب لرؤية الآخرين ونقول: هل أنتم مستعدون للمشاركة معنا في أغلبية جديدة بسياسة جديدة؟".

البرلمان المعلق نتيجة محتملة لانتخابات فرنسا

حزب التجمع الوطني هو الحزب الوحيد الذي يتمتع بفرصة معقولة للحصول على الأغلبية المطلقة، مما يعني أنه إذا فشل في ذلك، فسيكون هناك برلمان معلق، حيث سيظل ماكرون يملي السياسة الخارجية وسيحتاج إلى تسوية بشأن رئيس وزراء، الذي سيتولى مهمة تشغيل السياسة الداخلية، حسب صحيفة لوموند.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال لراديو "فرانس إنتر": "إذا نجحنا فيما فعلناه بالانسحابات، فهذا بالضبط دليل على أنه من الممكن منع انتصار اليمين المتطرف".

وحذر الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند، في حديث لراديو "فرانس إنفو"، من أن خطر حصول التجمع الوطني على أغلبية "تم التقليل منه ولكن لم يتم تجنبه".

وقال ماتيو جالارد، من شركة إيبسوس لاستطلاعات الرأي: "يبدو أن الأغلبية المطلقة غير مرجحة

للغاية، على الرغم من أننا سنحتاج إلى إجراء استطلاع للتأكد من ذلك". لكنه أضاف أنه لا يزال "من المحتمل جدًا جدًا" أن يفوز حزب التجمع الوطني بأكبر عدد من المقاعد.