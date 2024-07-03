الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ملفات داخلية وخارجية.. تحديات أمام الحكومة الجديدة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

تحدث الكاتب الصحفي أشرف العشري، عن الملفات الداخلية والخارجية والتحديات أمام الحكومة المصرية الجديدة.

وقال "العشري" في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من الاهتمام في الشارع المصري، منذ أن تم الإعلان بالأمس عن تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أن المصريين لديهم آمال وتطلعات للحكومة الجديدة التي استغرق تشكيلها 25 يومًا لمقابلة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لعدد من الشخصيات الهامة حتى استطاع أن يتوافق على عدد من الوزراء الجدد ذات الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية لديه درجة كبيرة.

وأكد: هناك انعطاف إيجابي من الشعب المصري نحو الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة ستستكمل الدور البناء الذي قامت به حكومة مصطفى مدبولي والحكومات السابقة على مدار 10 سنوات من تجهيز البنية الأساسية وتوفير النجاح، فيما يتعلق بتوفير فرص الاستثمار الجاذب خلال السنوات الماضية من خلال مجموعة قوانين والتشريعات.

وفي وقت سابق، انفردت قناة "إكسترا نيوز" بالتشكيل الوزاري الجديد كاملًا، حيث من المقرر أن تؤدي مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، كالآتي:
حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

أحمد أشرف على كجوك وزيرًا للمالية.

كامل عبدالهادي فرج وزيرًا للصناعة والنقل.

شريف فتحي علي عطية وزيرًا للسياحة والآثار.

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال.

رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان.

مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرًا للثقافة.

محمد أحمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالي.

أشرف صبحي محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة.

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

أسامة السيد محمود الأزهري وزيرًا للأوقاف.

هاني عاطف نبهان سويلم وزيرًا للموارد المائية والري.

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.

سامح أحمد زكي الحفني وزيرًا للطيران المدني.

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرًا للدفاع.

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