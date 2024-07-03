مركز المناخ: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا على مختلف الأنحاء

حذَّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من بداية سيطرة الكتلة الحارَّة واتساع المرتفع الجوي شديد الحرارة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا قياسيًا في الحرارة يبدأ تدريجيًا يوميِّ الأربعاء والخميس، على كل الجمهورية ويستمر الجمعة والسبت على الصعيد.

وأضاف فهيم، في بيانٍ له أن درجات الحرارة الأربعاء 38 على الوجه البحري و41 على الوجه القبلي، وتصل ذروة الارتفاع الخميس بدرجة حرارة 41 درجة على الوجه بحري و43 على الوجه القبلي.

وأوضح فهيم، أن بداية انخفاض الحرارة ستكون يوم الجمعة على الوجه البحري لتصل إلى 37 درجة مئوية، ويستمر الطقس شديدة الحرارة في الصعيد لتتراوح بين 42 و44 درجة، ويشمل الانخفاض يوم السبت معظم الجمهورية حتى قنا جنوبًا، لتكون بين 35 و38 عدا مناطق أقصى جنوب الصعيد "الأقصر – أسوان"، التي تصل إلى 42 إلى 43 درجة مئوية.