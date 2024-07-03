الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز المناخ: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا على مختلف الأنحاء

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

حذَّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من بداية سيطرة الكتلة الحارَّة واتساع المرتفع الجوي شديد الحرارة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا قياسيًا في الحرارة يبدأ تدريجيًا يوميِّ الأربعاء والخميس، على كل الجمهورية ويستمر الجمعة والسبت على الصعيد.

وأضاف فهيم، في بيانٍ له أن درجات الحرارة الأربعاء 38 على الوجه البحري و41 على الوجه القبلي، وتصل ذروة  الارتفاع الخميس بدرجة حرارة 41 درجة على الوجه بحري و43 على الوجه القبلي.

وأوضح فهيم، أن بداية انخفاض الحرارة ستكون يوم الجمعة على الوجه البحري لتصل إلى 37 درجة مئوية، ويستمر الطقس شديدة الحرارة في الصعيد لتتراوح بين  42 و44 درجة، ويشمل الانخفاض يوم السبت معظم الجمهورية حتى قنا جنوبًا، لتكون بين 35 و38 عدا مناطق أقصى جنوب الصعيد "الأقصر – أسوان"، التي تصل إلى 42 إلى 43 درجة مئوية.

الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حارة ارتفاعا قياسيا في الحرارة تدريجيا يومى

مواد متعلقة

مركز المناخ: باقى 35 يومًا فى الصيف شديد الحرارة

مركز معلومات تغير المناخ: التغيرات المناخية لها تأثير كبير على انقطاع الكهرباء في الدول

موجات شديدة الحرارة وظواهر جوية جديدة تضرب البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.. مركز المناخ يكشف

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

قائد المنطقة المركزية العسكرية.. من هو اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس الجديد

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات في الملفات الشائكه للوزاره الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة