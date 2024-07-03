من هو الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد؟

أفادت مصادر مطلعة بأن الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تولى منصب محافظ القاهرة، خلفًا للواء خالد عبدالعال.. وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الدكتور إبراهيم صابر.

عرف عنه حنكته بالمحليات ومزجها بالخبرة العملية بعد أن دمج بين العمل المحلي والبحث العلمي.

أولًا الحياة العلمية

حصل الدكتور إبراهيم صابر على ليسانس الحقوق عام 1986.

حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة البيئية 2003.

حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة 2004.

حصل على ماجستير في الإدارة العامة والمحلية عام 2012 من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية".

كما حصل في 2022 على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة عين شمس، بعنوان التقويم البيئي والاقتصادي لمشروعات الشبكة القومية للطرق في القاهرة الكبرى.



ثانيًا: الحياة العملية

بدأ مشواره العملي بالعمل باحثًا قانونيًا بالإدارة القانونية في "حي المعادي".

عمل كرئيس لوحدة تنفيذ الأحكام ووكيل إدارة الشئون القانونية عام 1997.

عمل كمدير الشئون القانونية بحي المعادي عام 1999.

شغل الدكتور إبراهيم صابر منصب مساعد رئيس حي البساتين ودار السلام.

عمل الدكتور إبراهيم صابر كرئيس الوحدة الإدارية بدار السلام.

عمل سكرتير عام حي المعادي وحي طرة.

عمل كرئيس حي "طرة" عام 2008، وسكرتير عام حي المعادي وحي طرة.

عمل كرئيس "حي المعادي" عام 2013، ورئيس "حي دار السلام".

وآخر مناصبه كرئيس حي شغل منصب رئيس حي مصر الجديدة بين 2016 و2018

كما عمل نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منذ سبتمبر عام 2018 قبل أن تولى منصب محافظ القاهرة.

ساهم الدكتور إبراهيم صابر في عمليات لإزالة الواقعة بشرق القاهرة في عزبة الهجانة وشرق مدينة نصر، كما كان له دور بارز في تطويرات حي مصر الجديدة والكربة شرق محافظة القاهرة.