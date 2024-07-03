الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بالبداري بأسيوط

جانب من رفع النواتج
جانب من رفع النواتج المخلفات

شنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط، حملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرى المركز لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكل الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين وتطوير الخدمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030.

إزالة 80 طن مخلفات ناتجة من أعمال التطهير

وأوضح اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط إنه تم تنفيذ حملة لفرع نواتج تطهير الترع بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري خلال حملة برئاسة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي النظافة والبيئة.

وأسفرت عن إزالة 80 طن مخلفات ناتجة من أعمال التطهير للترع والمصارف باستخدام معدات الحملات الميكانيكية (لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية) والتي تم إجرائها حفاظًا على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض.

حيث تم رفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية التي تهدف لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة وضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية على أن يتم استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة.

وأوضح اللواء علاء بدران، إلى استمرار أعمال رفع نواتج المخلفات من جميع المراكز والقري لضمان وصول المياه في جميع المجاري المائية دون أي معوقات تعرقل سير المياه وذلك بالتنسيق بين رؤساء المراكز والدن ومديريتي الري والزراعة.   

جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
جانب من رفع النواتج المخلفات
مركز ومدينة البداري نواتج تطهير الترع والمصارف تحسين وتطوير الخدمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط

مواد متعلقة

إطلاق فعالية توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين بأسيوط

أهالى أسيوط يشيعون 6 جثامين من ضحايا حادث انهيار عقار

مدير "إعلام أسيوط": تعيين نواب لرئيس الوزراء ضرورة بالحكومة الجديدة

محافظ أسيوط يبحث مع أعضاء "النواب والشيوخ" معدلات إنجاز المشروعات التنموية

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

قائد المنطقة المركزية العسكرية.. من هو اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس الجديد

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات في الملفات الشائكه للوزاره الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة