الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد التعديل الوزارى الجديد.. السيرة الذاتية لوزير الصناعة والنقل كامل الوزير

كامل الوزير
كامل الوزير

بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وتكليف الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير نائبا رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل، نقدم في السطور التالية السيرة الذاتية للوزير الجديد المكلف بقطاع الصناعة والنقل.

نجح “الوزير” في الحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وزمالة كلية الحرب العليا والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وحاصل على "ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة"، و"نوط الخدمة الممتازة".

ومن خبراته العملية، الإشراف العام على مشروع حفر "قناة السويس الجديدة" 2015، وحفر القناة الجانبية لـ"ميناء شرق بورسعيد" و الإشراف على مشروع الطرق القومية، ومشروع "هضبة الجلالة" بالعين السخنة، ومشروع "محور روض الفرج" والإشراف العام على كوبري سندوب "كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة".

كما تقلد عدة مناصب منها رئيس أركان الهيئة الهندسية بين 2014 و2015 ورئيس "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" منذ ديسمبر 2015 ثم وزيرا للنقل والمواصلات في مارس 2019، ورقي إلى رتبة فريق ثم وزيراً لقطاع الصناعة والنقل في يوليو 2024 ونائب لرئيس الوزراء.

تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة الجديدة الوزراء لشئون الصناعة الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل الحصول على ماجستير العلوم أكاديمية ناصر العسكرية أكاديمية ناصر العسكرية العليا وحاصل قناة السويس الجديدة مناصب

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تشكيل الحكومة الجديد.. كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة ونائبًا لرئيس الوزراء

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