موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 وتوزيع درجات المواد الدراسية

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات التي تتصدر قائمة جوجل منذ انطلاق امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي خلال العام الجاري 2023-2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو الماضي وذلك بسبب قلق أولياء الأمور على نتائج أبناءهم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

لا يوجد اي معلومات عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 وذلك مع بداية ماراثون امتحانات طلاب الثانوية العامة 204 ولكن عادة ما يتم إعلانها عقب مرور من 10 إلى 5 يوم فقط من انتهاء امتحانات طلاب الشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) أي في أوائل شهر أغسطس المقبل.

ويمكن الحصول على درجات طلاب الثانوية العامة 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك من خلال إدخال بيانات الطالب ورقم جلوسه في اللجنة الامتحانية بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) للعام الدراسي الحالي 2023 ـ 2024 والتي جاءت كما يلي:-

درجات مادة اللغة العربية 80 درجة والنجاح من 40 درجة.

درجات مادة اللغة الإنجليزية 50 درجة والنجاح من 25 درجة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

درجات مادة التاريخ 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الجغرافيا 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة علم النفس الاجتماع 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الكيمياء 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الفيزياء 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الأحياء 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الجيولوجيا وعلوم البيئية 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الهندسة الفراغية 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

درجات مادة الاستاتيكا 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

درجات مادة الديناميكا 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

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