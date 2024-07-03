خبرة 25 عامًا "تحفظ" حقيبة وزارة البيئة فى يد ياسمين فؤاد.. ماذا تعرف عنها؟

تستعد الدكتورة ياسمين فؤاد، لأداء اليمين الدستورية وزيرا للبيئة لولاية ثانية، بعد تسميتها بـمنصب وزيرة البيئة في 18 يونيو 2018، مدفوعة بخبرة 25 عاما.

ياسمين فؤاد حاصلة على ماجستير العلوم البيئية ودكتوراه بالعلوم السياسية- الدراسات الأورومتوسطية، وتملك أكثر من 25 عامًا خبرة بمجالات البيئة والتعاون الدولي، وتولت عددا من المناصب في الحكومة المصرية وبمنظمات الأمم المتحدة وبعض من المنظمات غير الحكومية والجامعات.

مهدت فؤاد الطريق لخلق عدد من الممارسات البيئية الأكثر حساسية بين الأجيال الحالية والمستقبلية، حيث قادت تصميم وإعداد وإطلاق مبادرات بيئية تسعى لزيادة الوعي البيئي ولضمان مشاركة الشباب.

حققت الدكتورة ياسمين فؤاد الكثير من الإنجازات الواضحة على المستوى الدولي، حيث لعبت دورًا حاسمًا بالنهوض في ملف البيئة بجدول أعمال التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية.

وتولت فؤاد عدة مناصب وأشرفت على تنفيذ الكثير من المهام في المجال البيئي، حيث قدمت الدعم لمعهد الأرض في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في قيادة وإدارة مبادرتين لتغير المناخ (مبادرة التكيف الإفريقية والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، ومنظمة حوض النيل، التي تعد منظمة غير حكومية إقليمية متخصصة في إعداد دراسة تأثير تغير المناخ على الموارد المائية في حوض النيل.

على المستوى الأكاديمي، اختيرت وزيرة البيئة كمؤلفة رئيسية للفصل الرابع من التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول "تغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي والأمن الغذائي وتدفق غازات الاحتباس الحراري في النظم البيئية الأرضية" في عام 2017.