الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبرة 25 عامًا "تحفظ" حقيبة وزارة البيئة فى يد ياسمين فؤاد.. ماذا تعرف عنها؟

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

تستعد الدكتورة ياسمين فؤاد، لأداء اليمين الدستورية وزيرا للبيئة لولاية ثانية، بعد تسميتها بـمنصب وزيرة البيئة في 18 يونيو 2018، مدفوعة بخبرة 25 عاما.

ياسمين فؤاد حاصلة على ماجستير العلوم البيئية ودكتوراه بالعلوم السياسية- الدراسات الأورومتوسطية، وتملك أكثر من 25 عامًا خبرة بمجالات البيئة والتعاون الدولي، وتولت عددا من المناصب في الحكومة المصرية وبمنظمات الأمم المتحدة وبعض من المنظمات غير الحكومية والجامعات.

مهدت فؤاد الطريق لخلق عدد من الممارسات البيئية الأكثر حساسية بين الأجيال الحالية والمستقبلية، حيث قادت تصميم وإعداد وإطلاق مبادرات بيئية تسعى لزيادة الوعي البيئي ولضمان مشاركة الشباب.

حققت الدكتورة ياسمين فؤاد الكثير من الإنجازات الواضحة على المستوى الدولي، حيث لعبت دورًا حاسمًا بالنهوض في ملف البيئة بجدول أعمال التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية.

وتولت فؤاد عدة مناصب وأشرفت على تنفيذ الكثير من المهام في المجال البيئي، حيث قدمت الدعم لمعهد الأرض في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في قيادة وإدارة مبادرتين لتغير المناخ (مبادرة التكيف الإفريقية والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، ومنظمة حوض النيل، التي تعد منظمة غير حكومية إقليمية متخصصة في إعداد دراسة تأثير تغير المناخ على الموارد المائية في حوض النيل.

وزيرة البيئة: التقرير يعكس تأثيرات النمو الأخضر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر

وزيرة البيئة: النمو الأخضر والتنمية المستدامة على أولويات أجندة القيادة السياسية

على المستوى الأكاديمي، اختيرت وزيرة البيئة كمؤلفة رئيسية للفصل الرابع من التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول "تغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي والأمن الغذائي وتدفق غازات الاحتباس الحراري في النظم البيئية الأرضية" في عام 2017.

حلف اليمين الدستوري اليمين الدستوري منصب مساعد وزير البيئة وزير البيئة مجالات البيئة والتعاون الدولي البيئة والتعاون الدولي

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