دعم طلاب الثانوية.. رسالة "التحالف الوطني" لمستقبل أفضل

يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدعم الحكومة المصرية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تحديات كبيرة سواء سياسية أو اقتصادية.

ويستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعمل مبادراته في دعم ملف التعليم وتنميته لمستقبل أفضل وحتى يزدهر المستقبل بالطلاب، وذلك عن طريق دعم طلاب الثانوية العامة بتقديم الدعم التعليمي لهم خلال تلك الفترة، ومساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في امتحانات الثانوية العامة التي تحدد مصيرهم، وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم لهم.

تقديم الدعم التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2024:

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تهدف إلى دعم الطلاب خلال هذه الفترة الهامة وذلك عن طريق:

- تحديد قاعات مخصصة للمراجعة:

توفر المكتبة قاعات هادئة ومجهزة بالكامل للمراجعة الفردية والجماعية.

- توفير مواد تعليمية:

توفر المكتبة مجموعة واسعة من الكتب والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تغطي جميع المواد الدراسية.

- استشارات إرشادية:

ويقدم خبراء المكتبة استشارات إرشادية للطلاب حول كيفية تنظيم الوقت وتقنيات التعلم الفعالة وكيفية الاستفادة من وقتهم خلال تلك الفترة.

تنظيم مراجعات نهائية:

قامت أمانات التحالف في جميع محافظات الجمهورية، بتنظيم مراجعات نهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام في جميع المواد، والقيام بتوفير قاعات مكيفة وبها شبكة إنترنت قوية تستطيع تحمل دخول مئات الطلاب عليها.

استمرار دعم الطلاب:

وأكدت أمانات التحالف بالمحافظات المختلفة القيام باستمرار دعم الطلاب وفتح القاعات أمامهم مجانًا دون أي مقابل، للتخفيف عن الطلاب مشقة الامتحانات وذلك بعد خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي فرضتها الظروف الاقتصادية، حيث تكاتفت معظم مؤسسات المجتمع المصري وايضا المساجد والكنائس لدعم طلاب الثانوية العامة في خلال فترة الامتحانات.