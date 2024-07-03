الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" تبدأ فى التشغيل الفعلى لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية

الجوازات - أرشيفية
الجوازات - أرشيفية

قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء فى التشغيل الفعلى لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية اعتبارًا من 1/ الجارى، والذى يختص بالترخيص فى الإقامة للأجانب المقيمين بدوائر أقسام شرطة «روض الفرج – شبرا – الساحل – حدائق القبة – المرج – الشرابية – الزاوية الحمراء – الأميرية – الزيتون – المطرية – الخانكة – الخصوص - قليوب» وقسمى أول / ثان شرطة شبرا الخيمة ومراكز شرطة «الخانكة، قليوب، القناطر».

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين والأجانب، واستمرارًا لاتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة الإقامة للأجانب قسم جوازات الأميرية اقسام شرطة

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