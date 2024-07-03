أيمن رجب طاهر يطالب وزير الثقافة الجديد بالاهتمام بإصدارات قصور الثقافة

تولى الدكتور أحمد هنو منصب وزير الثقافة في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس، وفي ضوء تولي الدكتور هنو لحقيبة الثقافة تواصلت “الدستور” مع عدد من المثقفين لرؤية أبرز مطالبهم من الوزير الجديد.

قصور الثقافة

يقول الروائي والقاص أيمن رجب طاهر: "وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، مبارك توليكم هذا المنصب الرفيع، ومتعدد التبعات، تعيش الهيئة العامة لقصور الثقافة حالة ازدهار في العروض المسرحية على مستوى الأقاليم لكن في ذات الوقت تراجعت إصدارات كتب سلاسل الهيئة بشكل كبير، فبرجاء توجيه الاهتمام بانتظام إصدارات هذه السلاسل (أفاق عربية/ إبداعات/ أصوات أدبية/ سلسلة الذخائر... وغيرها) لما فيها من أهمية بالغة لنشر الإبداعات المصرية والعربية.

ويضيف أيمن رجب طاهر في تصريح خاص لـ"الدستور": "كما أرجو من الدكتور احمد هنو وزير الثقافة دعم إقامة مؤتمرات الأقاليم والمؤتمر العام لأدباء مصر لما له من أهمية في مناقشة مشكلات الأدباء على مستوى الأقاليم وكذلك تلاقح التجارب الفكرية بين الأدباء الشباب وغيرهم من الرواد بالاحتكاك المباشر عن طريق إقامة الفعاليات والندوات الخاصة بمحاور المؤتمر الرئيسية والفرعية.

أيمن رجب طاهر

أما عن أيمن رجب طاهر فهو روائي مصري صدر له العديد من الأعمال منها، موت برئ (رواية) 2007م عن مركز سيتي للطباعة بأسيوط، شرنقة الجسد (راوية) 2011م عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وني..حكيم الحروب (رواية) 2011م روايات الهلال، إبور..ناصح الفرعون (رواية) 2013م روايات الهلال، القحط (رواية) 2013م عن دار الأدهم للنشر. ط 2 2019م عن دار كيان للنشر والتوزيع، بنتاور..الساقي الأمين(رواية) 2014م روايات الهلال، حم إيونو..عظيم الهرم (رواية) 2016م روايات الهلال، تل العقارب (رواية) 2017م عن دار الأدهم للنشر، بني عدي (رواية) 2017م عن دار العماد للنشر، ليل زوارة (رواية) 2017م عن دار كيان للنشر والتوزيع، نوڤـيلا (رواية) 2018م عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنوبيس.. يرقص على حافة الحياة (رواية) 2019م عن دار بردية للنشر والتوزيع، مرفأ الأربعين (رواية) 2020م عن دار غراب للنشر والتوزيع، الهجانة (رواية) 2020م عن دار كيان للنشر والتوزيع، أنسباي ـ حكاية أنس بن مصري ـ (رواية) 2021م عن دار كيان للنشر والتوزيع، حرمخيس وحلم الاستقلال (رواية) 2021م دار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع، حيدر بن زرع النيل - صفحات سوداء في التراجم والأخبار - (رواية) 2022م عن دار كيان للنشر والتوزيع،

حاز طاهر العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية وجائزة كتارا وجائزة اتحاد كتاب مصر وغيرها.