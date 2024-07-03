الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ"الشيوخ" يهنئ الوزراء الجدد.. ويؤكد: يتمتعون بالخبرة والكفاءة

النائب حازم الجندى
النائب حازم الجندى

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والسداد فيما هو قادم، كما توجه بالشكر إلى الوزراء الراحلين عن الحكومة على جهودهم المضنية خلال السنوات الماضية في التعامل مع القضايا والملفات التي أفرزتها الأوضاع المحلية، أو الأحداث الإقليمية والعالمية.

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الوزراء الجدد

وقال "الجندي"، إن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر عال من الكفاءة والخبرة في قطاعاتهم، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرا حقيقيا في سياسات الحكومة الجديدة؛ بما يتوافق مع أهداف الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضا مع تحديات المرحلة، مؤكدا ضرورة أن تتمتع رؤية وخطط الحكومة بالمرونة اللازمة التي تمكنها من التعامل مع متغيرات سياسية أو اقتصادية تشهدها مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة الجديدة لديها تحد مهم وهو الحفاظ على أمن واستقرار الدولة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من توترات، قد تدفع المنطقة إلى مزيد من العنف والصراعات التي يمكن أن تعرقل خطط التنمية التي تتبناها مصر ودول المنطقة، فضلا عن التحديات الاقتصادية لذلك فعلى الحكومة الجديدة العمل من أجل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وتعزيز الاستثمارات، ودفع القطاع الصناعي الذي يُعد قاطرة التنمية الحقيقية، وذلك من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والتشريعات التي تخلق بيئة صناعية محفزة للاستثمار، والاستمرار في سياسات توطين الصناعة.

القطاع السياحي

ودعا النائب حازم الجندي، الحكومة الجديدة أن تولى اهتماما غير عادي بالقطاع السياحي باعتباره أحد أهم موارد مصر الاقتصادية، لذلك على الحكومة الجديدة المساهمة في رفع معدلات نمو السياحة المصرية، ووضعها على خريطة السياحة العالمية للوصول إلى أكبر عدد قياسي من السياح في فترة قصيرة، وهو ما يتطلب تحسين البنية التحتية، سواء كانت المتعلقة بعدد الغرف الفندقية، أو خطوط الطيران، ووسائل الاتصالات، ونظام التأشيرات، كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وشدد "الجندي" على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، خاصة الاستراتيجية، وكذلك إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية ورفع القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية والموارد المائية المستخدمة، وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة، وكذلك تعزيز البحث العلمي في مجالات تطوير الزراعة، وتشجيع مشروعات التصنيع الزراعي، مع حسم الموقف من التعدي على الأراضي الزراعية.

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