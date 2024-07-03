استمرار حبس 6 متهمين بخطف وتعذيب محامٍ فى حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأربعاء، حبس 6 متهمين بخطف محامِ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإجباره التوقيع على ايصالات أمانة.



واستمعت النيابة لأقوال الضحية الذي قال إنه تعرض للخطف على أيدى 6 أشخاص داخل سيارة ميكروباص عقب انتحالهم صفة رجال مباحث، وقال إنه بسبب خلاف بينه وبين صاحب مدرسة خاصة بحلوان تسبب في قيام 6 أشخاص بينهم أمين شرطة مفصول بخطفه وإجباره على توقيع أوراق وتنازلات عن القضايا التي أترافع فيها لموكليها في القضايا التي تجمعهم.



وتابع المحامي "أسامة" أن المتهمين تفننوا في قتله بدفنه أو إلقائه بحجر في النيل، وذلك لترويعه إذا أبلغ الشرطة، ولكن عندما تلقوا مكالمة أن الشرطة تبحث عنه أطلقوا سراحه وألقوه في الشارع بحلوان.



واتهم مالك المدرسة بالتسبب فيما حدث له بسبب وجود نزاعات قضائية وخصومات مع موكلين لديه، بالاشتراك مع آخرين في خطفه واحتجازه والتعدي عليه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.

وتبين أن المتهمين عندما خطفوا الضحية توجهوا به إلى محافظة الدقهلية ولكنهم أعادوه وأطلقوا سراحه في حلوان.



وتبين من تقرير الكشف الطبي أن المحامي به إصابات خطيرة في كافة أنحاء جسده عبارة عن عضات وكدمات وسحجات وجروح، وإصابات أخرى بالعين وفروة الرأس والخدود والرقبة