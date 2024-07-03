"الداخلية" تصرح بزيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات، وذلك بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1446هـ.

وتم التصريح بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارًا من الإثنين الموافق 8/7/2024 حتى الخميس الموافق 18/7/2024، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.