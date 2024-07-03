انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بإحدى الترع في المنيا

لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة جانبية في محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المنيا العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن مصرع طفل غرقة في ترعة جانبية بقرية ابوعياد التابعة إداريًا لـ مركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع الطفل "محمد.ع" 7 سنوات مقيم في قرية أبوعياد.

تم انتشال جثمان الطفل من قبل قوات الإنقاذ النهري وإيداعه داخل مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.