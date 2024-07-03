الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بإحدى الترع في المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة جانبية في محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المنيا العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن مصرع طفل غرقة في ترعة جانبية بقرية ابوعياد التابعة إداريًا لـ مركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع الطفل "محمد.ع" 7 سنوات مقيم في قرية أبوعياد.

تم انتشال جثمان الطفل من قبل قوات الإنقاذ النهري وإيداعه داخل مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنيا مصرع طفل غرق بإحدي الترع قرية أبو عياد بمركز المنيا مستشفي المنيا العام

مواد متعلقة

حصر وتحديث قاعدة البيانات.. استعدادات مكبرة لتنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات بالمنيا

انتشال جثمان شاب سقط في بئر صرف عمقه 8 أمتار بالمنيا

مصرع شخصين وإصابة طفل في تصادم دراجة بخارية بسيارة بالمنيا

عمقها 8 أمتار.. سقوط شاب فى حفرة بالمنيا وسط محاولات لاستخراجه

شون وصوامع المنيا تستقبل 418 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

محافظ المنيا: حملات رقابية مكثفة مع بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية

تحرير 259 محضرًا خلال حملات تموينية بمراكز المنيا

44 ألف مستفيد من خدمات العلاج على نفقة الدولة بالمنيا خلال 5 أشهر

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات فاضحة.. والمتهمة: بستعرض رشاقتى

قائد المنطقة المركزية العسكرية.. من هو اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس الجديد

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات في الملفات الشائكه للوزاره الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

د هند جاد

أكبر نسبة سيدات فى تاريخ الحكومة.. التاء المربوطة تستعيد مكانتها

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة