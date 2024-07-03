من أمن العاصمة لبلد السيد البدوي.. من هو اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية؟

كشفت مصادر لقناة " أكسترا نيوز" وجاء اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة محافظا للغربية، وننشر أبرز المعلومات عنه في السطور التالية.

اللواء أشرف الجندى مكث ثلاث سنوات متتالية كمدير أمن القاهرة



وشغل اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، عدة مناصب أمنية بقطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019.

مطالب المواطنين من محافظ الغربية الجديد

وفى سياق متصل أكد يحى عسكر أحد المواطنين بالمحافظة، إنه يطالب محافظ الغربية الجديد الذي سيعلن خلال التشكيل الوزاري المزمع إعلانه غدا أن يقوم بعمل جولات مفاجئة لكافة المواقع حتى يشاهد الحقيقة على أرض الواقع

وأضاف أنه يجب على المحافظ الجديد أن يشدد على عمل الوحدات المحلية والتى تسير على الروتين منذ سنوات عديدة مشيرا أن المحافظة تحتاج إلى رصف طرق وإعادة تخطيط مرورى كامل.

فيما، أكد اسلام ابو العزم أحد المواطنين بالغربية أن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة خبر سار لكل المواطنين.