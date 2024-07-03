بث مباشر.. مراسم حلف اليمين للوزراء الجدد بمقر رئاسة الجمهورية

يقدم موقع جريدة “الدستور” بثًا مباشرًا، لبدء مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

تؤدي اليوم الأربعاء، 3 يوليو 2024، الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم حلف اليمين الدستورية 2024، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية.

كانت مصادر حكومية كشفت عن ملامح تشكيل الحكومة الجديدة 2024، موضحة دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية، لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي.