الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

ليل مصر
ليل مصر

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس التيك توكر ليل مصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء والترويج للمثلية الجنسية على منصة التيك توك.

"طوّل شعره وحط مكياج".. تفاصيل اتهام "ليل مصر" بتقديم محتوى إباحى

وتبين أن المتهم يمثل أنه فتاة خلال فيديوهات البث المباشر التي تحتوي على إيحاءات خادشة للحياء على منصة التيك توك، وأن صاحب حساب ليل مصر شاب يدعى محمود، وسمى نفسه ليل مصر أو ليلى، حيث طوّل شعره ووضع المكياج لتقديم محتوى إباحي.

ووجهت له النيابة تهم ترويج فيديوهات مخلة عبر حسابه على التيك توك لفيديوهات ومقاطع غير مألوف، بالإضافة لتعديه على القيم الأسرية والمجتمع المصري، وذلك من خلال مقاطع بث مباشر يقوم ببثها على الحساب الخاص به.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على شاب يدعى "ليل مصر" يعمل تيك توكر لاتهامه بعرض مقاطع فيديو خادشة للحياء تحرض على الأفعال غير المألوفة والتحريض على الفسق والفجور والأفعال غير الطبيعية وغير السوية.

رصدت الأجهزة الأمنية حساب على تطبيق تيك توك باسم ليل مصر، وجرى فحص مقاطع الفيديو المعروضة عليه، حيث تبين أنها خادشة للحياء وتتضمن دعوات إباحية تدعو لأفعال غير مألوفة وغير سوية من خلال قيامه بتحويل نفسه لأنثى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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"طوّل شعره وحط مكياج".. تفاصيل اتهام "ليل مصر" بتقديم محتوى إباحى

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