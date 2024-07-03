ارتفاع درجات الحرارة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس 4-7-2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الخميس، بمحافظات مصر، وذلك مع استمرار الأجواء الحارة، حيث تتراوح ما بين (38 -39) درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس غدًا الخميس 4-7-2024

يسود الطقس أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة رطبا ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 38 المحسوسة 40

السواحل الشمالية العظمى 32 المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40 المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 41 المحسوسة 43

جنوب الصعيد العظمى 43 المحسوسة 44

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024

وتتأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة مع تأثير كافة محافظات الجمهورية بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام (شهور فصل الصيف).