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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع درجات الحرارة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس 4-7-2024

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الخميس، بمحافظات مصر، وذلك مع استمرار الأجواء الحارة، حيث تتراوح ما بين (38 -39) درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

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أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-7-2024 وبيان درجات الحرارة بالمحافظات

حالة الطقس غدًا الخميس 4-7-2024

يسود الطقس أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة رطبا ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 38 المحسوسة 40
السواحل الشمالية العظمى 32 المحسوسة 35
جنوب سيناء العظمى 40 المحسوسة 43
شمال الصعيد العظمى 41 المحسوسة 43
جنوب الصعيد العظمى 43 المحسوسة 44

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء  3-7-2024

وتتأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة مع تأثير كافة محافظات الجمهورية بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام (شهور فصل الصيف).

  • سجلت درجة الحرارة في القاهرة العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.
  • سجلت درجة الحرارة في الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 23 درجة مئوية.
  • سجلت درجة الحرارة في سوهاج العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.
  • سجلت درجة الحرارة في قنا العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.
  • سجلت درجة الحرارة في أسوان العظمى 43 والصغرى 29 درجة مئوية.
  • سجلت درجة الحرارة في الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.
  • سجلت درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.
  • سجلت درجة الحرارة في مرسي مطروح العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.
  • سجلت درجة الحرارة في دمياط العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.
  • سجلت درجة الحرارة في بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.
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