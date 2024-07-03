الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرياضية": ستيفان بيولي مديرًا فنيًا لاتحاد جدة لمدة 3 سنوات

ستيفان بيولي
ستيفان بيولي

اتَّفق نادي  الاتحاد السعودي مع الإيطالي ستيفان بيولي على تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو وفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية.

وبدأ بيولي مسيرته في عالم التدريب مع فريق ساليرنيتانا، من ثم أشرف على بارما، وبولونيا، ولاتسيو، وإنتر ميلان قبل أن يكتب تاريخه الكبير مع ميلان بتحقيق لقب «الكالتشيو» موسم 2021، إضافةً إلى الوصول مع «الروسونيري» إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

وأشار التقرير، أن ستكون صفقات الاتحاد المقبلة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بالتنسيق بين الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي، والمدرب الإيطالي الجديد للفريق الغربي.

وينتظر أن يكون بيولي أوَّل الواصلين إلى معسكر الاتحاد المقبل في إسبانيا من أجل الإشراف على التحضيرات للموسم الجديد.

وكانت شركة الاتحاد، أعلنت رسميًّا، أمس، رحيل المدرب الأرجنتيني جاياردو عبر حسابها في منصة «إكس». وتحت قيادته، ودَّع الفريق دوري أبطال آسيا من دور الثمانية، وكأس الملك من نصف النهائي، وكأس العالم للأندية من الدور الثاني، فيما خسِر نهائي كأس الدرعية للسوبر، وخرج من المربع الذهبي في الدوري.

الاتحاد الاتحاد السعودي ستيفان بيولي بيولي ميلان

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